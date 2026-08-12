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Политика

В посольстве сообщили о желании граждан Норвегии переехать в РФ

Посольство Москвы в Осло: граждане Норвегии подают заявления о переселении в РФ
Посольство России в Норвегии

Россияне, имеющие гражданство Норвегии, обращаются в посольство РФ в королевстве с заявлениями на участие в государственной программе переселения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство.

«К нам поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС (Европейского союза. — «Газета.Ru»)», — рассказал источник агентства.

По его словам, посольство Москвы в Осло активно работает с заявлениями. Процесс осуществляется в сотрудничестве с министерством внутренних дел РФ.

В 2006 году президент РФ Владимир Путин утвердил государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в страну россиян, проживающих за границей. В сентябре 2012 года глава государства подписал указ, сделавший данную программу бессрочной.

Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков в феврале текущего года рассказал, что проживающие в Соединенных Штатах украинцы проявляют активный интерес к программе по переселению соотечественников в Россию. В 2025 году количество обратившихся за информацией по этому вопросу возросло в разы, подчеркнул дипломат.

Ранее в РФ предложили учредить праздник для вернувшихся из-за рубежа россиян.

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