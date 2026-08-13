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Политика

Посол заявил, что Япония пытается подорвать нацбезопасность России

Посол Ноздрев: Япония делает шаги, нацеленные на подрыв нацбезопасности РФ
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Действия Японии направлены на подрыв национальной безопасности России и затягивание конфликта на Украине. Об этом заявил российский посол в Токио Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что японская сторона инвестирует в производство дронов на Украине и участвует в программах НАТО по оказанию помощи Киеву.

«Все это мы рассматриваем как однозначно враждебные шаги администрации Санаэ Такаити, направленные на затягивание конфликта и подрыв национальной безопасности Российской Федерации», — сказал глава российской дипмиссии.

В апреле официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Россия рассматривает как враждебный шаг запуск проекта сотрудничества японского производителя беспилотников Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones.

В феврале Япония решила присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Ранее посол указал на последствия отказа Японии от безъядерного статуса.

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