Посол заявил, что Япония пытается подорвать нацбезопасность России

Действия Японии направлены на подрыв национальной безопасности России и затягивание конфликта на Украине. Об этом заявил российский посол в Токио Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что японская сторона инвестирует в производство дронов на Украине и участвует в программах НАТО по оказанию помощи Киеву.

«Все это мы рассматриваем как однозначно враждебные шаги администрации Санаэ Такаити, направленные на затягивание конфликта и подрыв национальной безопасности Российской Федерации», — сказал глава российской дипмиссии.

В апреле официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Россия рассматривает как враждебный шаг запуск проекта сотрудничества японского производителя беспилотников Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones.

В феврале Япония решила присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Ранее посол указал на последствия отказа Японии от безъядерного статуса.