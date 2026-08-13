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Политика

ЮАР запустит упрощенную систему для въезда в страну

Президент ЮАР объявил о запуске упрощенной электронной системы для въезда в страну
Shutterstock

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о запуске новой системы электронной авторизации (ETA), призванной упростить иностранным туристам въезд в страну. Его слова приводит пресс-служба правительства страны.

Рамафоса отметил, что новая система также укрепит целостность границ ЮАР и улучшит способность эффективно управлять миграцией в стране. Отмечается, что новая визовая система призвана заменить процесс оформления виз на бумажных носителях «цифровым подходом», который предполагает использование биометрии и технологии распознавания лиц.

До этого заместитель генерального директора «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ» Наталья Дорошенко рассказала, что отмена визового режима между Россией с Китаем оказала заметное влияние на развитие взаимного туризма как в частном, так и в корпоративном сегменте.

Она объяснила, что после введения безвизового режима для поездок в Китай россиянам стал нужен лишь действующий загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев.

Ранее турэксперт прокомментировал снижение цен на турецкие отели.

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