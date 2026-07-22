Эксперт прокомментировала влияние отмены виз на поездки в Китай

Отмена визового режима между Россией с Китаем оказала заметное влияние на развитие взаимного туризма как в частном, так и в корпоративном сегменте. Об этом газете «Известия» сообщила заместитель генерального директора «КОРПОРЭЙТ ТРЭВЕЛ» Наталья Дорошенко.

«Прежде основной сложностью была визовая процедура. Оформление документов занимало от двух недель, а самым непростым этапом была многочасовая очередь на подачу документов. Сейчас этот барьер снят», — напомнила эксперт.

Она объяснила, что после введения безвизового режима для поездок в Китай россиянам стал нужен лишь действующий загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев.

Специалист подчеркнула, что компании, у которых есть деловые интересы или партнеры в Китае, начали все чаще отправлять сотрудников и представителей бизнеса в страну. При этом привлекательности направления способствует хорошо развитая гостиничная инфраструктура, большой выбор программ и культурное наследие. Благодаря этому Китай является популярным местом для инсентив-туров.

По словам Дорошенко, страна была востребована у российских граждан и ранее, но после отмены визового режима интерес оказался значительно устойчивее.

Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь до этого заявил, что продление Китаем и Россией безвизового режима упростит поездки граждан и еще сильнее укрепит дружбу двух стран. Дипломат подчеркнул, что Пекин обратил внимание на решение Москвы продлить безвизовый въезд для китайских граждан.

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