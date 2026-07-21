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Общество

Турэксперт прокомментировал снижение цен на турецкие отели

Турэксперт Мальцев: турецкие отели снижают цены из-за нехватки туристов
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Турецкие отели снижают стоимость проживания из-за нехватки туристов. В некоторых из них цены упали на 25-30%, а по отдельным датам снижение достигает 50%. Об этом в интервью ЕАН сообщил глава Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев.

«В Турции есть отдельные отели, которые стоят на стопе и полностью загружены, они сохраняют цены или даже увеличивают их. Но большинство отелей в течение сезона столкнулись со спадом турпотока. За счет этого наши туристы имеют возможность отдыхать по ценам, которые они не видели на протяжении многих лет», — отметил эксперт.

Речь, по его словам, не только о нехватке российских туристов — Египет и Турция вынуждены снижать цены из-за сокращения потока гостей из Европы, которые опасаются приобретать путевки из-за конфликта на Ближнем Востоке.

При этом Мальцев подчеркнул, что эти страны не имеют прямого отношения к конфликту и являются безопасными странами.

До этого сообщалось, что на курортах Турции закрываются магазины и заведения из-за отсутствия россиян, их хозяева жалуются на нехватку российских туристов.

Турецкие предприниматели, в частности на курортах Антальи, наблюдают отток отдыхающих из России. Так, за первые полгода в местный аэропорт прилетели 711 тысяч человек — на 10% ниже, чем годом ранее.

В свою очередь владельцы отелей выразили готовность снижать цены на отдых в июле и августе, чтобы привлечь россиян. Они же отмечают, что раньше в июне пляжи и отели были забиты отдыхающими, а теперь их почти нет, как, например, на популярном курорте «Клеопатра».

Ранее отели Таиланда снизили цены для россиян почти на 70%.

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