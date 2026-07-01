Журналист Карлсон заявил о необходимости создания третьей политической партии в США

Такер Карлсон заявил, что намерен сделать все для появления третьей партии в США

Американский журналист Такер Карлсон в интервью журналу Columbia Journalism Review заявил, что намерен приложить все усилия для появления в США третьей ведущей политической партии.

По его мнению, сегодня США является однопартийным государством, которое выдает себя за демократию. Карлсон добавил, что «эту систему нужно разрушить».

«Нам нужна третья партия», – подчеркнул журналист.

В апреле Карлсон заявил в интервью The Wall Street Journal о предательстве президента США Дональда Трампа, который, по его словам, поддался влиянию неоконсерваторов и превратил лозунг «Америка прежде всего» в личную доктрину.

Прежде журналист был сторонником действующего главы Белого дома, его близким советником и доверенным лицом, однако из-за войны с Ираном, против которой выступил Карлсон, дружба, длившаяся почти десять лет, оказалась разрушена.

Также журналист заявил, что ему стыдно за то, что ранее он поддерживал нынешнего президента США.

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