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Политика

ООН призвала к деэскалации на фоне сообщений о передаче Турцией оружия Украине

Представитель ООН Хак призвал к деэскалации конфликта между Россией и Украиной
Shutterstock

Заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что не имеет информации о передаче Украине американского оружия через Турцию и призвал к деэскалации российско-украинского конфликта. Его слова передает ТАСС.

«Мне не известна эта последняя информация, однако мы неоднократно призывали к деэскалации конфликта [на Украине]», — сказал Хак в беседе с агентством.

На прошлой неделе Госдепартамент уведомил Конгресс о том, что Турция может передать Украине оружие на $255,9 млн, включая реактивные системы залпового огня и снаряды.

После этого украинский военный портал «Милитарный» писал, что украинская сторона договорилась о покупке у Анкары крупной партии американского вооружения, включая 70 баллистических ракет ATACMS и 12 реактивных систем залпового огня M270.

Ранее в США заявили о планах возобновить переговоры России и Украины.

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