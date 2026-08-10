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Армия

Турция согласилась продать Украине старые запасы американских ракет и оружия

«Милитарный»: Украина готовится закупить у Турции старые ATACMS и M270
U.S. Army/AP

Украина договорилась о покупке у Турции крупной партии американского вооружения, включая 70 баллистических ракет ATACMS и 12 реактивных систем залпового огня M270. Об этом пишет украинский военный портал «Милитарный».

По его данным, Госдепартамент США направил заявку на одобрение сделки в Конгресс 3 августа. Если до 18 августа ее не отклонят, она будет считаться разрешенной. Палата представителей на каникулах до 31 августа, а Сенат — до 14 сентября, поэтому шансы на отказ минимальны.

Стоимость сделки оценивается в $283 млн. Поставки могут начаться до конца года. В сделке будут задействованы турецкие оборонные компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарская VTIC International, а также американские подрядчики Pansophico и Patriot Defense Group.

В уведомлении Госдепа поясняется, что сделка поможет Турции избавиться от старых запасов и сосредоточиться на модернизации арсенала, а Украине — укрепить огневую мощь.

В закупку войдут 2524 неуправляемые 227-миллиметровые ракеты M26 с кассетными боеголовками и 47 тысяч 203-миллиметровых артиллерийских снарядов M509A1 с кассетными зарядами. Поскольку оружие произведено в США, турецкая сторона должна получить одобрение Вашингтона на его реэкспорт.

Входящие в сделку ракеты M39 ATACMS представляют собой модификацию с дальностью около 165 км и боевой частью на 950 кассетных суббоеприпасов для поражения живой силы, легкобронированной техники и средств ПВО. Они уже поставлялись Украине, поэтому ВСУ имеют опыт их применения.

M270 — гусеничная версия хорошо известной украинским военным системы HIMARS. Она способна запускать ракеты ATACMS и 227-миллиметровые снаряды. Запланированные к закупке 12 установок — последние оставшиеся у Турции.

В пакет также входят 2524 ракеты M26 — неуправляемые боеприпасы дальностью около 32 км с кассетными боеголовками. Их хватит примерно на 420 залпов из HIMARS или на 210 из M270.

Включенные в список 47 тысяч снарядов калибра 203 мм смогут пополнить запасы для используемых ВСУ советских самоходных орудий 2С7 «Пион» и американских M110.

Ранее в Германии узнали о подготовке Украиной ЧАЭС к наступлению российских войск.

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