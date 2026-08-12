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Политика

В России рассказали, о чем мечтает Зеленский

Эксперт Патаман заявил, что Зеленский мечтает стать частью политэлит Запада
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители властей страны атакой на судно Ирана пытаются продемонстрировать, что достойны войти в геополитические элиты Запада. Об этом ТАСС заявил глава секретариата регионального отделения международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» по Запорожской области Александр Патаман.

«Ударом по иранскому судну киевский режим в лице Владимира Зеленского пытается показать, что он достоин стать частью геополитических элит Запада, которые, пренебрегая мировыми конвенциями, оставляют за собой право военного вмешательства в мировые геополитические процессы», — сказал эксперт.

Также он выразил уверенность, что Иран даст ответ на выпад украинской стороны.

25 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва один член экипажа не выжил. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасности расширения Украиной географии конфликта с РФ на Иран.

Ранее в России допустили ракетный удар Ирана по Украине.

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