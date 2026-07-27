В Кремле высказались об ударах Украины по судам в Каспийском море

Песков: нельзя не видеть тенденцию, что Украина расширяет географию ударов

Сегодня нельзя не видеть тенденцию, что Украина расширяет географию боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удары украинских войск по судам в Каспийском море, передает РИА Новости.

«Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности — надо бороться с киевским режимом», — сказал представитель Кремля.

26 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва один член экипажа получил ранения. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

25 июля Песков назвал энергетическим терроризмом атаки Украины на инфраструктуру в Азовском и Черном морях, включая Каспийский трубопроводный консорциум.

Ранее США сделали предупреждение Украине из-за атак в Черном море.