Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило Европу о якобы планах России проводить «гибридные военные операции», однако признаков такой активности нет. Об этом пишет Bloomberg.

Источники в ЦРУ утверждают, чьл Россия может «представлять угрозу» для стран Балтии и Польши из-за «риска проведения так называемых гибридных военных операций».

В свою очередь представитель европейский разведки заявил агентству, что не видит признаков подготовки вторжения со стороны Москвы.

До этого агентство Reuters сообщало, что Польша, Латвия, Литва и Эстония усиливают меры безопасности вокруг плотин, электростанций и газопроводов, что показывает их обеспокоенность по поводу того, что Москва якобы может совершить «операцию под ложным флагом» с использованием украинских беспилотников.

В июле издание Telegraph сообщило о том, что США предупредили Польшу о якобы имеющихся у России планах совершить вооруженную «провокацию» против Варшавы в ближайшие месяцы.

Ранее в Госдуме рассказали об ответе России при размещении ядерного оружия в Прибалтике.