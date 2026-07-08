В Госдуме рассказали об ответе России при размещении ядерного оружия в Прибалтике

Россия может перейти к режиму особых мер безопасности, если в соседних государствах будет размещено ядерное оружие. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Прибалтийские государства известны своими провокациями в сторону нашей страны. Размещение ядерного оружия, нацеленного против России, на территории соседних государств вынудит нас перейти к режиму особых мер безопасности. Подобная ситуация предусмотрена военной доктриной РФ», — сказал парламентарий.

Толмачев добавил, что страна готова принять меры для защиты своих граждан. При этом, по словам депутата, Россия может принять решения как политического, так и военно-технического характера.

Накануне Сейм Литвы поддержал рассмотрение законопроекта, инициированного президентом Гитанасом Науседой, который предусматривает отказ от конституционного запрета на размещение ядерного оружия. За начало рассмотрения документа проголосовали 89 депутатов, шесть воздержались, еще 11 выступили против.

Ранее в Кремле отреагировали на планы Литвы снять ядерный запрет.