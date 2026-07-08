Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме рассказали об ответе России при размещении ядерного оружия в Прибалтике

Депутат Толмачев: Россия примет меры при размещение ядерного оружия у границ
GAS-photo/Shutterstock/FOTODOM

Россия может перейти к режиму особых мер безопасности, если в соседних государствах будет размещено ядерное оружие. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Прибалтийские государства известны своими провокациями в сторону нашей страны. Размещение ядерного оружия, нацеленного против России, на территории соседних государств вынудит нас перейти к режиму особых мер безопасности. Подобная ситуация предусмотрена военной доктриной РФ», — сказал парламентарий.

Толмачев добавил, что страна готова принять меры для защиты своих граждан. При этом, по словам депутата, Россия может принять решения как политического, так и военно-технического характера.

Накануне Сейм Литвы поддержал рассмотрение законопроекта, инициированного президентом Гитанасом Науседой, который предусматривает отказ от конституционного запрета на размещение ядерного оружия. За начало рассмотрения документа проголосовали 89 депутатов, шесть воздержались, еще 11 выступили против.

Ранее в Кремле отреагировали на планы Литвы снять ядерный запрет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!