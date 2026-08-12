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Политика

Экс-генсек НАТО допустил дружбу Европы и «русского медведя»

Столтенберг заявил, что Европе придется когда-то дружить с «русским медведем»
Ints Kalnins/Reuters

Европе придется когда-то дружить с «русским медведем». Об этом в интервью телеканалу TVP World заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, идея о том, что европейцам «по природе предназначено иметь плохие отношения с русскими», является «ошибочной».

«Сейчас отношения плохие. Возможно, они будут плохими еще долго. Нам нужна сильная оборона, чтобы противостоять русскому медведю. Но в какой-то момент вполне возможно стать с ними друзьями», — сказал экс-генсек Североатлантического альянса.

9 августа президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европе не следует стремиться нанести России поражение в конфликте на Украине. По его словам, «не стоит ждать полного истощения» Вооруженных сил РФ.

7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причины негативного отношения Европы к России кроются как в попытках европейских политиков свалить на слишком большую по их меркам страну ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании Европы взять некий исторический реванш.

Ранее в России допустили, что отношения с Европой восстановятся только через 40 лет.

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