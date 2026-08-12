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Политика

В Совфеде высказались о пиратстве и разбое Запада

Сенатор Джабаров: Запад заблуждается, что Россия будет терпеть его пиратство
Нина Зотина/РИА Новости

Страны Запада глубоко заблуждаются, думая, что Россия станет терпеть пиратство и разбой с их стороны. Об этом телеканалу RT заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что западные страны не просто останавливают российские суда, а присваивают себе деньги, полученные от продажи конфискованных нефти и газа.

«Поэтому ответ наш будет зеркальным, как и сказал президент. Причем независимо от того, в какой части Мирового океана это будет происходить... Я думаю, это отучит раз и навсегда воровать чужое имущество», — сказал Джабаров.

Несколькими часами ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы стран Запада по захвату российских торговых судов являются «пиратством и разбоем». Глава государства обратил внимание, что Европейский союз хочет продавать имущество, «награбленное у РФ».

Ранее политолог назвал усиление флота России ответом на действия недружественных стран.

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