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Политика

Путин обвинил Запад в «пиратстве и разбое» из-за намерения захватывать суда РФ

Путин: планы Запада по захвату российских судов являются пиратством и разбоем
Алексей Никольский/РИА Новости

Планы стран Запада по захвату российских торговых судов являются «пиратством и разбоем», заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

В среду, 12 августа, глава государства выступил перед военнослужащими Тихоокеанского флота РФ на гвардейском ракетном крейсере «Варяг».

«Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров — мирных, хочу подчеркнуть», — сказал Путин в ходе мероприятия.

Он обратил внимание, что теперь Европейский союз (ЕС) хочет захватывать российские торговые суда и продавать имущество, «награбленное у РФ».

«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой», — подчеркнул президент.

В конце июля Путин призвал бороться с попытками воздействия на торговый флот РФ как с пиратством и пиратами. Российский лидер призвал аккуратно, но решительно действовать в рамках международного морского права. Он выразил надежду, что Военно-морской флот страны сможет защитить коммерческие корабли.

Ранее в Италии заявили о задержании танкера из «теневого флота» РФ.

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