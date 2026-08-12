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Политика

Трамп заявил о контроле США над Ормузским проливом

Трамп утверждает, что США полностью контролируют Ормузский пролив
Jacquelyn Martin/AP

США полностью контролируют Ормузский пролив. Об этом в своей социальной сети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты «сохранят этот контроль».

«Нашу морскую блокаду все называют «стальной стеной», и Иран ничего не может с этим поделать», — добавил глава Белого дома.

11 августа секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока США не примут условия Тегерана. По его словам, американские власти являются источником нестабильности в Персидском заливе и должны прекратить войну, разблокировать иранские активы и остановить конфликты в регионе.

В тот же день сообщалось, что новый законопроект по управлению Ормузским проливом будет представлен однопалатному парламенту Ирана менее чем через две недели. Как уточнил член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского законодательного собрания Абольфазль Зохреванд, документ уже находится на повестке дня в профильном комитете, где ведется экспертная работа.

10 августа была одобрена вступительная часть (преамбула) законопроекта по управлению Ормузским проливом. В ней декларируется стратегическое значение Персидского залива, Ормузского пролива и иранских островов.

Ранее Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив.

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