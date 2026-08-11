Стало известно, когда парламент Ирана проголосует за новый закон об Ормузе

Новый законопроект по управлению Ормузским проливом будет представлен однопалатному парламенту Ирана менее чем через две недели. Об этом ТАСС сообщил член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского законодательного собрания Абольфазль Зохреванд.

По его словам, документ уже находится на повестке дня в профильном комитете, где ведется экспертная работа.

«Я думаю, менее чем через две недели этот проект после получения всех экспертных заключений будет полностью готов для представления на пленарном заседании [парламента]», — заявил собеседник агентства.

Вчера была одобрена вступительная часть (преамбула) законопроекта по управлению Ормузским проливом, сообщил зампред комитета Аббас Моктадаи. По его словам, это было уже второе заседание по этому вопросу.

Моктадаи пояснил, что в преамбуле декларировано стратегическое значение Персидского залива, Ормузского пролива и иранских островов. На заседании выступили приглашенные эксперты из профильных ведомств и организаций.

«После утверждения преамбулы мы создали основу для перехода к обсуждению статей проекта. На следующих заседаниях мы будем двигаться пункт за пунктом, статья за статьей, уделяя внимание скорости, точности и всесторонности текста для обеспечения национальной безопасности и защиты прав иранской нации», — заявил зампред комитета.

Парламентарий также сообщил, что в ходе заседания было принято решение присвоить законопроекту имя «План Тангсири» в память о ликвидированном в ходе американо-израильской военной кампании иранском командире. Название будет указано в скобках в конце документа.

Следующие заседания комиссии будут посвящены детальной проработке всех положений стратегического плана, добавил Моктадаи.

Ранее в парламенте Ирана объяснили, что даст новый законопроект об Ормузском проливе.