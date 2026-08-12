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Политика

Эксперт оценил возможности ТОФ задерживать суда из недружественных стран

Военэксперт Дандыкин: ТОФ в состоянии задерживать суда из недружественных стран
Виталий Аньков/РИА Новости

Тихоокеанский флот (ТОФ) располагает всеми необходимыми техническими возможностями для задержания судов из недружественных государств. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Если противник считает возможным высаживаться на суда, захватывать и, более того, продавать их содержимое, то мы имеем право действовать так же. Технические возможности для этого есть: и разведка, и корабли, и высадочные группы морской пехоты», — сказал аналитик.

Он добавил, что возможности ТОФ за последние годы заметно выросли: флот получил соединение дизельных электрических подводных лодок (ДЭПЛ), модернизируются старые корабли, строятся новые.

12 августа командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту РФ Владимиру Путину, что у российских военных есть силы для досмотра судов недружественных стран и их теневого флота.

Силы флота находятся в постоянной боевой готовности и способны обеспечить безопасность Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), подчеркнул военный.

Ранее новый морской буксир «Капитан Сергеев» проекта 23470 вошел в состав ТОФ.

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