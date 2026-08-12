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Армия

Командующий ТОФ доложил Путину о наличии элементов НАТО «под другой маской»

Глава ТОФ Лиина: у военных есть силы для досмотра судов недружественных стран
Виталий Невар/РИА Новости

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина доложил президенту России Владимиру Путину, что у российских военных есть силы для досмотра судов недружественных стран и их теневого флота. Об этом сообщает газета «Известия».

«Силы для задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются. Межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач», — сказал военный.

При этом силы и войска ТОФ находятся в постоянной боевой готовности, а также способны обеспечить безопасность страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), подчеркнул Лиина.

Командующий добавил, что западные страны используют суда под флагами третьих государств для перевозки собственных грузов, то есть эти корабли представляют собой теневой флот. По словам Лиины, в АТР формируются новые недружественные союзы — элементы НАТО, «но под другой маской».

Ранее Путин заявил, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион.

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