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Армия

Тихоокеанский флот получил «Капитана Сергеева»

В состав Тихоокеанского флота вошел новый морской буксир «Капитан Сергеев»
Виталий Аньков/РИА Новости

Новый морской буксир «Капитан Сергеев» проекта 23470 вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Он пополнил отряд судов обеспечения ТОФ, сообщает телеканал «Звезда».

Торжественная церемония приема буксира в состав ТОФ прошла во Владивостоке. В ходе мероприятия был зачитан соответствующий приказ главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Александра Моисеева. Командующий ТОФ Виктор Лиина поздравил экипаж буксира с этим событием и попросил моряков достойно нести имя капитана первого ранга Сергея Сергеева, в честь которого названо судно. Капитану буксира Юрию Жукову был передан флаг вспомогательного флота ВМФ. Он под звуки гимна России впервые поднял Андреевский флаг на судне.

«Капитан Сергеев» был заложен на Ярославском судостроительном заводе в 2016 году, в мае 2021 года его спустили на воду. Суда проекта 23470 предназначены для буксировки, сопровождения и снятия кораблей с мели.

До этого сообщалось, что самый большой корабль ВМФ России — крейсер «Адмирал Нахимов» — приступил к завершающему этапу испытаний.

Ранее стало известно, что в РФ разрабатывают новый корабль для решения задач в океанской зоне.

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