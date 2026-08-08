Медведев рассказал, в какой момент Запад отвернется от Армении

Медведев: Запад бросит Армению при потере к ней интереса как к тарану против РФ

Запад отвернется от Армении, как только она перестанет быть интересна ему в качестве «тарана против России». Об этом заявил РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

»Евросоюзу и США абсолютно наплевать на благополучие граждан этой страны. Как только Армения перестанет им быть интересна в качестве тарана против России, западные флюгеры мгновенно откажутся от всех своих обещаний, как будто их и не было вовсе», — подчеркнул политик.

ЕС и США бросят Ереван, если он продолжит курс на воссоединение с Западом, уверен Медведев.

По его словам, экономический разрыв с Россией вызовет в Армении глубокий внутренний кризис, «а может, и что похуже».

28 июля в СВР России заявили, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в республике и разорвать гуманитарные связи с Москвой. По данным ведомства, подобные шаги — одно из условий присоединения страны к ЕС.

При этом ранее премьер-министр Никол Пашинян попросил у президента РФ Владимира Путина урегулировать вопрос с поставками армянских товаров в России после того, как в конце мая Москва ввела ограничения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили, что Ереван пытается «перейти на шантаж» в отношениях с РФ.