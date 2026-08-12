В Пакистане заявили о согласии США и Ирана продлить перемирие

США и Иран согласились продлить режим прекращения огня в рамках Исламабадского меморандума. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в правительстве Пакистана.

«Обе стороны дали посредникам согласие на продление срока. <...> Однако стороны обмениваются сообщениями, чтобы договориться о сроке продления», — сказал источник.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней, до 17 августа. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран также обвинил американских военных в нанесении ударов.

11 августа секретарь совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что Тегеран передал Вашингтону через посредников условия открытия Ормузского пролива. Он добавил, что соглашение между Ираном и Оманом по переправе никак не скажется на вопросе его открытия.

Ранее Иран объявил об операции «против целей врага» в Ормузском проливе.