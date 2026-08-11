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Политика

Иран передал США условия открытия Ормузского пролива

Tasnim: Ормуз не будет открыт, пока США не примут переданные им условия
Reuters

Власти Ирана передали США через посредников условия открытия Ормузского пролива. Об этом сообщил секретарь совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи, пишет Tasnim.

«Пролив не будет открыт, пока США не примут условия Ирана. США должны прекратить войну, выплатить замороженные средства Ирана, и в целом в регионе, включая Ливан и Газу», — сказал Резаи.

Он добавил, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия.

11 августа сообщалось, что новый законопроект по управлению Ормузским проливом будет представлен однопалатному парламенту Ирана менее чем через две недели. Как уточнил член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского законодательного собрания Абольфазль Зохреванд, документ уже находится на повестке дня в профильном комитете, где ведется экспертная работа.

Накануне была одобрена вступительная часть (преамбула) законопроекта по управлению Ормузским проливом. В ней декларируется стратегическое значение Персидского залива, Ормузского пролива и иранских островов.

Ранее Иран объявил об операции «против целей врага» в Ормузском проливе.

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