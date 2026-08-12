Государственная идеология, которая существует сегодня на Украине, ведет страну к гибели, как это случилось с гитлеровской Германией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он добавил, что президент России Владимир Путин справедливо указал, что курс, который выбрали власти Украины, в окончательном счете приведет к утрате ее западных земель.

«В любом случае историческая правда будет восстановлена», — сказал он.

Шойгу также указал, что эксгумация в Роттердаме останков главаря ОУН (организация запрещена в России) Евгения Коновальца для перезахоронения его на территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в Киеве является продолжением политики Запада и киевского режима по переформатированию сознания жителей Украины.

По его мнению, героизация пособников нацистов необходима для дальнейшего существования проекта «Украина» в антироссийском виде.

Ранее политик Медведчук заявил, что Запад пытается насадить на Украине цифровой нацизм.