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Политика

В КСИР объяснили, почему верховный лидер Ирана не появляется на публике

КСИР: Хаменеи не появляется на публике из соображений безопасности
Fars News Agency

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из соображений безопасности. Об этом в интервью телеканалу PBS заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

«Естественно, это (отсутствие верховного лидера на публике — «Газета.Ru») связано с вопросом безопасности», — сказал советник главы КСИР.

Нагди добавил, что Хаменеи придерживается подобных мер, поскольку США не соблюдают никакие законы.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана в начале марта после того, как его отца Али Хаменеи ликвидировали 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Исламской Республики. Прощание с Хаменеи отложили на несколько месяцев из соображений безопасности. Траурная церемония состоялась 9 июля на территории мавзолея имама Резы в иранском городе Мешхед.

Ранее появились первые за пять месяцев кадры с новым верховным лидером Ирана.

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