Глава минобороны Молдавии на брифинге сделал вид, что не понимает русский язык

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый на брифинге отказался отвечать на вопрос журналиста, заданный на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Носатый заявил, что не понимает русский язык, при этом в его резюме на сайте молдавского правительства указано совсем другое. В РИА Новости обратили внимание, что там сказано, что министр владеет румынским, английским и русским языками.

Похожая ситуация произошла в 2024 году, когда Носатый во время заседания парламента отказался общаться на русском языке с депутатом от оппозиционного блока коммунистов и социалистов, уроженцем Гагаузской автономии Федером Гагаузом.

До этого глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии стремительно сокращается ареал распространения русского языка. Он отметил, что в стране быстрыми темпами закрываются русскоязычные группы в школах, детских садах и вузах.

9 марта министр образования Молдавии Дан Перчун пригрозил учителям наказанием за распространение «российской пропаганды». По его словам, в республике работает большое количество учебных заведений, где преподавание ведется на русском языке. Он указал, что на протяжении многих лет эти учебные заведения старались подтвердить «мировоззрение Российской Федерации».

Ранее латвийского депутата выгнали с заседания парламента из-за защиты русского языка.