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Политика

В ЕК прокомментировали план Латвии запретить ввоз конфет и игрушек из России

В ЕС оправдали план Риги запретить ввоз игрушек из РФ «моральными соображениями»
Global Look Press

Европейский союз попытался оправдать «моральными соображениями» намерение Латвии запретить ввоз из России таких продуктов, как игрушки и конфеты. Об этом сообщает издание Euractiv.

В июле правительство Латвии одобрило законопроект о запрете импорта отдельных промышленных товаров из России и Белоруссии. Под запрет попали книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. В МИД Латвии пояснили, что цель ограничений — сократить доходы РФ и Белоруссии от экспорта и укрепить национальную безопасность.

Представитель Еврокомиссии заявил Euractiv, что там осведомлены о мерах латвийских властей. По словам собеседника издания, хотя торговая политика является исключительной компетенцией Евросоюза, допускаются исключения. К ним относятся меры, которые вводятся по соображениям «общественной морали, государственной политики или общественной безопасности».

Ранее в Латвии запретили изучать русский язык в школах.

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