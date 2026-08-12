«Действуют дерзко, героически»: Путин дал оценку действиям морпехов ТОФ в зоне СВО

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота дерзко выполняют задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на учениях ТОФ, передает РИА Новости.

По словам главы государства, нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота.

«Ребята действуют дерзко, профессионально, героически», — подчеркнул он.

В ходе мероприятия глава государства также отметил, что Россия укрепляет свою безопасность в целом и в отдельных регионах.

12 августа российский лидер прилетел в Южно-Сахалинск, где принимает участие в завершающем этапе учений ТОФ. Маневры по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте (ТОФ) 4 августа. К учениям привлечены около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации ТОФ, а также свыше 13 тысяч военных.

Ранее Путин обвинил Запад в «пиратстве и разбое» из-за намерения захватывать суда РФ.