Путин заявил о готовности России к компромиссам

Путин: Россия всегда готова к поиску компромиссов, приемлемых для всех соседей

Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства 12 августа наблюдал за ходом завершающей стадии учений с борта ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске.

В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что Россия укрепляет свою безопасность в целом и в отдельных регионах. При этом страна готова к поиску взаимных компромиссов, «приемлемых для всех соседей и для всех напарников».

«Причем мы готовы делать это на основе учета взаимных интересов», — подчеркнул президент РФ.

Президент также заявил, что Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права.

Учения по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте (ТОФ) 4 августа. К маневрам привлечены около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации ТОФ, а также свыше 13 тысяч военных.

Ранее Путин обвинил Запад в «пиратстве и разбое» из-за намерения захватывать суда РФ.