Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что для ранее приобретенных антидроновых систем «забыли» купить необходимые боеприпасы. Его слова приводит портал Delfi.

По его словам, «оборудование закупили, а боеприпасы купить забыли». Премьер подчеркнул, что такая ситуация действительно имела место, но не уточнил деталей.

Кулбергс заявил, что пока нельзя раскрывать всех подробностей относительно инцидентов с дронами и оборонных возможностей Латвии, поскольку вопрос находится в развитии. В то же время он заметил, что Латвия считает себя серьезной державой в области дронов, однако за этим не стоит реального содержания.

4 июля заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Россия располагает подтвержденными данными о предоставлении Латвией и другими странами Балтии своего воздушного пространства украинским беспилотникам для атак на российскую гражданскую инфраструктуру.

Он также говорил, что Латвия глубоко заблуждается, если рассчитывает без последствий участвовать в ударах по России из-под «зонтика» НАТО.

Ранее в Латвии придумали новый способ поддержки Украины.