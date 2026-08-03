В Латвии придумали новый способ поддержки Украины

Жителей Латвии призвали больше пить алкогольных напитков, чтобы поддержать Украину. С таким призывом выступил руководитель латвийской организации «Твои друзья» Каспарс Берзиньш, его слова приводит медиапортал LSM.

Он уточнил, что его организация занимается ремонтом автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, перед отправкой их в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган. Если у человека нет разума, он пьет. И жертвует», — сказал Берзиньш.

По данным агентства государственной безопасности Латвии, всего в 2026 году из Латвии на Украину было передано 187 автомобилей. В ближайшее время планируется одобрить передачу еще 21 машины.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписали соглашение о совместном производстве дронов. Страны ожидают, что эта мера позволит усилить совместную защиту. Кроме того, в ходе этой встречи Зеленский проинформировал Кулбергса о потребностях системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Также политики обсудили санкционное давление на Россию.

Ранее стало известно, сколько денег Латвия направила Украине с 2022 года.