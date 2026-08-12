Политологи назвали партии, которые гарантированно пройдут в Госдуму

Партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» гарантированно пройдут в Госдуму по итогам сентябрьских парламентских выборов. Об этом сообщает Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) по итогам проведенного исследования.

Согласно суммарным показателям, лидерство по совокупному ресурсу сохраняет «Единая Россия». В первую пятерку также вошли все парламентские партии, однако их расположение отличается от результатов думских выборов 2021 года. На третье место между КПРФ и ЛДПР вышли «Новые люди». При этом положение «Справедливой России», согласно прогнозу, наименее устойчиво.

В опросе приняли участие 54 эксперта. Они оценивали партии по шкале от 1 до 10 по нескольким параметрам, включая идеологию, лидеров, финансовые возможности, организационную структуру, работу с медиа и наличие технологической команды.

Среди непарламентских партий наиболее высокие результаты показали Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Яблоко». При этом исследование проводилось до решения Верховного суда о снятии «Яблока» с выборов.

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