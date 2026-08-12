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Политика

Политологи назвали партии, которые гарантированно пройдут в Госдуму

РАСО: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» попадут в новую Госдуму
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» гарантированно пройдут в Госдуму по итогам сентябрьских парламентских выборов. Об этом сообщает Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) по итогам проведенного исследования.

Согласно суммарным показателям, лидерство по совокупному ресурсу сохраняет «Единая Россия». В первую пятерку также вошли все парламентские партии, однако их расположение отличается от результатов думских выборов 2021 года. На третье место между КПРФ и ЛДПР вышли «Новые люди». При этом положение «Справедливой России», согласно прогнозу, наименее устойчиво.

В опросе приняли участие 54 эксперта. Они оценивали партии по шкале от 1 до 10 по нескольким параметрам, включая идеологию, лидеров, финансовые возможности, организационную структуру, работу с медиа и наличие технологической команды.

Среди непарламентских партий наиболее высокие результаты показали Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Яблоко». При этом исследование проводилось до решения Верховного суда о снятии «Яблока» с выборов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 20 сентября 2026 года выборов депутатов Госдумы девятого созыва. По решению ЦИК России, голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Председатель комиссии Элла Памфилова пояснила, что многодневный формат не только удобен для избирателей, но и является важным элементом безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Яблоке» обвинили «Родину» в намерении отменить Конституцию.

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