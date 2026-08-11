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Политика

На Украине рассказали, на какого лидера есть запрос в стране

Экс-нардеп Грынив: на Украине есть запрос на лидера из сферы безопасности
Efrem Lukatsky/AP

На Украине хотят видеть следующим президентом военного или человека из сферы обеспечения безопасности страны. Об этом в интервью NV.ua заявил политтехнолог и экс-депутат Верховной рады Украины пяти созывов Игорь Грынив.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен понимать, что ему ищут замену не среди старых кандидатов, а среди новых людей, которые имеют «определенных успех» и были задействованы в сфере обеспечения безопасности страны.

«Сегодня снова идет очень большой запрос на военных или людей с определенным опытом в обороне, безопасности страны. Большой запрос на людей с профессиональной подготовкой, не обязательно военной, но, кроме успеха, люди уже должны быть достаточно профессионально подготовлены. <...> Сегодня очень сильный запрос идет на то, какой профессиональный опыт этот человек имеет и насколько он профессионал в основном, в том, что им больше всего нужно — это в системе защитить их от войны», — отметил Грынив.

При этом он подчеркнул, что сейчас украинцы «не желают выборов», так как понимают, что в данный момент «затягивание» страны в избирательный процесс может грозить «расшатыванием ситуации». При этом после окончания боевых действий выборы «будут сразу», уверен экс-нардеп.

Согласно августовскому исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, экс-глава Минобороны Михаил Федоров и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обошли Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев.

Кроме того, в августе результаты опроса Socis показали, что Залужный, Буданов и Федоров одержали бы победу над Зеленским во втором туре выборов президента.

Августовский опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что Залужный в рейтинге доверия обошел Зеленского и Буданова.

Ранее на Украине рассказали, к чему ведет безграничная власть Зеленского.

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