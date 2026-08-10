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Политика

Зеленский не попал в тройку лидеров рейтинга доверия среди украинцев

КМИС: Федоров, Залужный и Буданов возглавили рейтинг доверия среди украинцев
Marko Djurica/Reuters

Бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, экс-глава Минобороны Михаил Федоров и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вошли в тройку рейтинга доверия среди украинцев, обойдя президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в результатах исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, больше всего украинцы доверяют Валерию Залужному — 66 % (24% не доверяют), Михаилу Федорову — 63 % (16% не доверяют) и Кириллу Буданову — 61 % (22% не доверяют). При этом президенту страны Владимиру Зеленскому доверяют 56% респондентов, а 38% ему не доверяют.

Кроме того, в пятерку лидеров рейтинга доверия вошел глава Харькова Игорь Терехов, которому доверяет 47% опрошенных, тогда как 19% доверия к нему не испытывают. За Тереховым идет командующий Третьим армейским корпусом ВСУ Андрей Билецкий (внесен в список террористов и экстремистов), которому доверяет 37% опрошенных, а 13% — не доверяет.

«Анализ доверия к публичным лицам показывает высокое доверие (и, скорее всего, высокие ожидания) к таким новым лидерам, как Федоров, Залужный, Буданов. Кроме них, высокие показатели имеют Терехов и Билецкий. Зеленский также сохраняет высокие показатели доверия, но наши другие опросы показывают, что большинство желает, чтобы после войны кто-то другой занял пост президента», — заявил исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

В августе результаты опроса Socis показали, что Залужный, Буданов и Федоров победили бы Зеленского во втором туре выборов президента.

Также августовский опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что Залужный занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев, опередив Залужного и Буданова.

1 июля «Украинская правда» писала, что Залужный сообщил Зеленскому о своем намерении поучаствовать в выборах президента.

Майский опрос КМИС показал, что лишь 28% украинцев хотят видеть президентом Зеленского.

Ранее украинцы предпочли территориальную целостность благосостоянию населения.

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