На Украине рассказали, к чему ведет безграничная власть Зеленского

Безграничная власть, которой владеет президент Украины Владимир Зеленский, ведет к «безграничной ответственности», которая прежде всего касается высокого уровня коррупции в стране. Об этом в интервью NV.ua заявил политтехнолог, социолог и экс-депутат Верховной рады Украины пяти созывов Игорь Грынив.

По его словам, коррупция является «реальной серьезной проблемой» на Украине. И еще недавно украинцы в высоком уровне казнокрадства в стране обвиняли антикоррупционные органы, так как общество считало, что «они недостаточно борются». Однако после попытки парламента и президента Украины ограничить полномочия таких органов и «фактически нивелировать» роль Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) люди поняли, что на самом деле виноваты не борцы с коррупцией.

«Сначала вину перевели на парламент, потому что именно в парламенте был принят соответствующий закон. А со временем разобрались дальше и всю вину перевели на президента. Поэтому такая безграничная власть, которой сегодня владеет президент в государстве, приводит к безграничной ответственности, прежде всего за коррупцию. И не только в собственном окружении, но в государстве и в его ответственности за это», — отметил Грынив.

Также он подчеркнул, что сейчас вопрос об уровне коррупции на Украине связан не столько с количеством коррупционных схем, но и «с объемом этих средств». По словам Грынива, на Украине «у кого-то осели» «страшные деньги», и даже если уровень коррупции в государстве остается прежним, то количество средств «выросло в огромное количество».

«Это страшные деньги, которые у кого-то осели, достаточно серьезно. И это не о 10 тысячах долларов, о которых еще недавно велись коррупционные расследования, или о 20 тысячах, а речь идет уже о миллиардах гривен», — подчеркнул он.

В августе директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что появление влиятельных бенефициаров у поставщиков оружия на Украине подрывает обороноспособность страны.

В том же месяце газета Financial Times написала, что Украине не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в ЕС, так как в Брюсселе опасаются высокого уровня коррупции и сомневаются в независимости украинских судов.

Издание UnHerd сообщило, что Украина лишится поддержки Запада, если президент страны Владимир Зеленский не сможет избавиться от коррупции.

Ранее Грынив рассказал, когда общество потребует полного обновления власти на Украине.