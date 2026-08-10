В НАБУ рассказали о влиянии коррупции на обороноспособность Украины

Появление влиятельных бенефициаров у поставщиков оружия на Украине подрывает обороноспособность страны. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос на брифинге, который транслировал YouTube-канал НАБУ.

Кривонос отметил, что оборонная отрасль находится в сфере внимания НАБУ и САП, и сейчас «абсолютным фактом» является то, что «коррупция подрывает обороноспособность страны».

«Сейчас происходит определенная трансформация коррупции. В крупных компаниях-поставщиках вооружения внезапно могут появляться влиятельные бенефициарные владельцы. На основании договоренностей или каких-то неизвестных источников среди них оказываются высокопоставленные чиновники правоохранительных органов, парламента или других государственных органов. Фактически они становятся собенефициарами тех или иных компаний», — отметил он.

Кривонос подчеркнул, что со стороны такие сделки могут выглядеть как крупные контракты на поставку орудия, однако важно то, каким образом компания получила контракт и была ли при этом выдержана конкуренция.

При этом он добавил, что НАБУ и САП не могут самостоятельно охватить все возможные нарушения, так как у них не хватает прокуроров и детективов.

В августе издание UnHerd написало, что Украина лишится поддержки Запада, если президент страны Владимир Зеленский не сможет избавиться от коррупции в государстве.

В августе газета Financial Times написала, что Украине не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в ЕС, потому что в Брюсселе опасаются высокого уровня коррупции и сомневаются в независимости украинских судов.

Кроме того, в августе депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что в ВСУ царит «хаос и коррупция».

Ранее украинцы высказались о будущем страны через 10 лет.