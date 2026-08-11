Россия и Китай обсудили либерализацию режима поездок

Дипломаты России и Китая во вторник, 11 августа, провели встречу, в ходе которой обсудили перспективы либерализации режима взаимных поездок. Об этом сообщили в консульском департаменте МИД РФ по итогам 24-го раунда двусторонних межмидовских консультаций в Пекине.

Там заявили, что стороны предметно проанализировали состояние и перспективы дальнейшего развития отношений в консульской сфере, обсудили вопросы либерализации режима взаимных поездок, защиты прав и интересов граждан двух стран и оказания им консульской помощи. Переговоры были проведены в деловой и конструктивной обстановке. Стороны договорились продолжить практику регулярных двусторонних встреч, отметили в департаменте.

Как уточнили в МИД РФ, российскую делегацию возглавлял директор консульского департамента Алексей Климов, китайскую – его коллега в министерстве иностранных дел КНР Лун Чжоу.

В июле заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия и Китай обсуждают возможность закрепления безвизового режима между двумя странами на постоянной основе.

В том же месяце президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года включительно.

Ранее Лавров оценил показатели от безвизового режима между Россией и Китаем.