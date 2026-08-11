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Политика

Известная певица сравнила Украину с концлагерем

Певица Оля Полякова заявила о превращении Украины в концлагерь из-за ТЦК
@polyakovamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Украинская певица, актриса и телеведущая Оля Полякова в новом интервью сравнила свою страну с концлагерем. Ее слова цитирует издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По мнению исполнительницы, Украина больше не является свободной страной из-за действий сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов). Она заявила, что в обществе из-за них формируется атмосфера страха и «двойная мораль».

«Все боятся что-то сказать, оглядываются, боятся не с тем сфотографироваться, не там спеть, не так отреагировать. Мы что, в концлагере?» — возмутилась певица.

Полякова считает, что если так все будет продолжаться и дальше, то вскоре украинцы станут «запуганными мышами», которые сидят по своим норам и боятся высунуть нос. Она отметила, что уже сейчас человека можно похитить на улице, и за него никто не заступится. Артистка пожаловалась, что люди проходят мимо даже, когда при них кого-то «забивают ногами», чтобы им «самим не прилетело».

До этого в российских правоохранительных структурах сообщили, что Олю Полякову могут больше не пустить в РФ. После начала специальной военной операции (СВО) певица подвергла резкой критике действия России и заняла проукраинскую позицию. В частности, она выступала с концертами перед украинскими военнослужащими и отправляла им гуманитарную помощь.

Ранее Полякова разгневала жителей Украины после призыва из Монако помочь ВСУ.

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