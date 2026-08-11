Госдеп США раскрыл, сколько иностранцев лишились виз за время второго срока Трампа

Госдеп США отозвал более 175 тыс. виз иностранцев с начала второго срока Трампа

Госдепартамент США отозвал более 175 тыс. виз иностранцев за первые 18 месяцев второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные ведомства.

С января 2025 года было отозвано более 175 тыс. виз иностранных граждан, нарушивших условия пребывания в стране, совершивших правонарушения, призывавших в отношении граждан США к насилию, причастных к мошенничеству в отношении граждан, злоупотреблявших иммиграционной системой или угрожавших национальной безопасности.

Отмечается, что отзывы виз стали результатом постоянных проверок, которые должны обеспечить соблюдение их владельцами визовых условий и отсутствие угрозы для американцев.

До этого Трамп заявил, что политика депортации нелегальных иммигрантов ориентирована исключительно на лиц, совершивших серьезные преступления. По словам главы Белого дома, приоритетом для федеральных властей являются исключительно «действительно опасные преступники».

Ранее в США расширили усилия по лишению гражданства иммигрантов.