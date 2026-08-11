В Палату представителей США внесли законопроект о санкциях против России

Законопроект о санкциях против России передали в палату представителей США

Утвержденный сенатом США законопроект о санкциях против Российской Федерации поступил в палату представителей. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на сайтах законодателей Майкла Маккола (республиканец, от штата Техас) и Стени Хойера (демократ, от штата Мэриленд).

По словам Маккола, текст законопроекта идентичен тому, что был одобрен сенатом. Документ направили в нижнюю палату конгресса от имени 18 конгрессменов.

8 августа сенат США одобрил «адские санкции» против России. Они могут дать американскому президенту право вводить 100%-ные пошлины против покупателей российских энергоресурсов. Документ поддержали подавляющим большинством голосов: 86 сенаторов проголосовали за, 11 — против.

Теперь законопроект должна рассмотреть палата представителей. Голосование ожидается в сентябре этого года, после окончания летних парламентских каникул.

Аналогичные пошлины могут быть введены против пяти стран, которые активнее всего помогают России обходить нефтяные санкции.

Ранее Канада ввела санкции против оборонной компании из-за России.