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Политика

Путин передал Трампу «ответную шайбу» через посланника США

Посланник Трампа Кук: Путин попросил передать президенту США символическую шайбу
Сергей Бобылев/РИА Новости

Посланник президента США Дональда Трампа Родни Мимс Кук-младший рассказал, что в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин попросил его передать американскому коллеге символическую «ответную шайбу». Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру».

«Путин был очень любезен. Он также доверил мне символичное послание для Трампа, попросив передать ему «ответную шайбу», — сказал Кук.

По его словам, через неделю он положил настоящую хоккейную шайбу на стол Трампа, и «подарок» тому очень понравился.

Во время ПМЭФ Кук передал Путину привет от Трампа, а российский президент ответил аналогичным жестом, попросив отправить привет обратно и добавив ту самую «ответную шайбу». Глава Белого дома положительно отреагировал на хоккейную шайбу, полученную в подарок от российского лидера.

Ранее в Кремле заявили о возможности быстро согласовать разговор Путина и Трампа.

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