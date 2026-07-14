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Политика

Раскрыта реакция Трампа на подаренную Путиным шайбу

Продюсер Мао: Трамп был «позабавлен» и высоко оценил шайбу, подаренную Путиным
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на хоккейную шайбу, полученную в подарок от российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщил президент кинокомпании Studio Mao, продюсер Стивен Мао, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Мао, Родни Мимс Кук — младший, возглавлявший американскую делегацию на ПМЭФ, продемонстрировал подарок Трампу спустя неделю после визита в Россию.

«Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест. После этого, как вы, вероятно, видели в сообщениях СМИ, президенты Трамп и Путин более полутора часов разговаривали по телефону, обсуждая двусторонние контакты и переговорный процесс», — отметил продюсер.

Мао выразил сдержанный оптимизм относительно будущего взаимодействия лидеров. Он предположил, что их диалог может создать предпосылки для конструктивного сотрудничества и способствовать развитию мирного процесса.

Телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов состоялся 5 июля по инициативе Вашингтона. Беседа продлилась почти 1,5 часа. Трамп назвал разговор «очень хорошим».

Ранее в Кремле заявили о возможности быстро согласовать разговор Путина и Трампа.

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