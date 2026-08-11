В МИД России допустили рассмотрение вопроса о лишении голоса Армении в ОДКБ

Галузин: вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ могут рассмотреть 11 ноября

Вопрос о лишении права голоса Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может быть рассмотрен на саммите организации 11 ноября. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, решения об ограничительных мерах в отношении государств — членов ОДКБ принимает Совет коллективной безопасности. Соответствующие полномочия закреплены в уставе организации.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отказ Армении от участия в работе организации и неподписание ежегодных решений о ее бюджете означает лишь неиспользование принадлежащего ему права, но не прекращает обязательств страны по перечислению взноса.

В 2024 году Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Комментируя это решение, премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что с его точки зрения «Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен». В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее в МИД РФ рассказали о сценариях для Армении при отказе от оплаты взноса ОДКБ.