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Политика

Президент Ирана рассказал о серьезной ошибке США

Пезешкиан: США ошиблись в оценке обстановки в Иране, полагаясь на данные ИИ
Iran's Presidential website/WANA/Reuters

США ошиблись в своих предположениях относительно развития внутриполитической ситуации в Иране, поскольку основывались на оценках искусственного интеллекта и других необъективных данных. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, слова политика приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

По его словам, американцы рассчитывали, что смогут спровоцировать в Иране голод, грабежи и социальный коллапс, нестабильность и давление, но их расчеты провалились один за другим.

В июне США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

8 июля президент США объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Американский лидер назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании.

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