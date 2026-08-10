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Политика

Путин рассказал, как впервые выехал за пределы Ленинграда

Путин рассказал, как онемел, впервые выехав за пределы Ленинграда
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, как онемел от изумления, впервые в юности выехав за пределы Ленинграда. Слова главы государства передает ТАСС.

«Всем хорошо известно: я родился и вырос в Ленинграде. Помню, как поехал на соревнования подростком. Не буду называть город. Довольно большой город. А до этого почти не выезжал из Ленинграда. Вот я приехал в этот город большой. Вышел на привокзальную площадь и онемел! Никогда не мог себе представить, что есть такие города. Вроде зданий много, а города-то нет. Просто какая-то застройка более-менее хаотичная», — сказал он.

В этой связи президент РФ отметил важность работы художников, поскольку именно они отражают тот или иной отрезок эпохи.

Глава государства также подчеркнул, что при модернизации городов с использованием цифровых технологий важно сохранять их самобытность, грамотно вписывать новые объекты в уже сложившиеся пространства, сберегать уникальность населенных пунктов и восстанавливать памятники культуры.

Путин отметил, что разнообразие городов и регионов является достоянием России, и по всей стране много объектов, требующих внимания со стороны государства.

Ранее в Казани исторический храм принял первую службу после реставрации.

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