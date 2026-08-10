Путин заявил о важности сохранения исторического облика городов

Президент России Владимир Путин призвал сохранять исторический облик городов и поселков, а также давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что при модернизации городов с использованием цифровых технологий важно сохранять их самобытность, грамотно вписывать новые объекты в уже сложившиеся пространства, сберегать уникальность населенных пунктов и восстанавливать памятники культуры.

Путин отметил, что разнообразие городов и регионов является достоянием России, и по всей стране много объектов, требующих внимания со стороны государства.

10 августа Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ. В рамках поездки он встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами, развивающими города Дальнего Востока. Президент также посетил выставку, посвященную реализации мастер-планов городов на Дальнем Востоке, где ему рассказали о завершении 14 крупных проектов, включая строительство нового терминала аэропорта.

Ранее в Казани исторический храм принял первую службу после реставрации.