В Казани исторический храм принял первую службу после реставрации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел службу и освящение отреставрированного храма Николы Тульского на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Издание напоминает, что исторически именно в этом храме в зимнее время хранилась явленная Казанская икона Божией Матери. Летом она находилась в Казанском соборе, воссоздание которого завершилось в 2021 году.

Храм вмещает 300 человек. Во время службы он оказался заполнен. Остальные верующие молились на площади у здания, трансляция велась на большом экране.

До этого в Санкт-Петербурге назвали сроки открытия взорванной в советские годы Скорбященской церкви — храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)».

Как рассказали настоятель храма иерей Богдан Полевой и главный художник, руководитель проекта росписи Дмитрий Селиванов, откроют церковь уже к началу 2027 года. Сейчас идет восстановление исторического облика здания — внутренние пространства вручную покрывают росписями.

Ранее в Иерусалиме нашли балки времен храма царя Соломона.