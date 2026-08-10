КМИС: лишь 22% украинцев ожидают завершения конфликта до конца 2026 года

Только 22% украинцев ожидают завершения конфликта на Украине до конца 2026 года. Об этом сказано в результатах исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно опросу, 13% респондентов ожидают прекращения огня в первой половине 2027 года, а 39% опрошенных считают, что боевые действия завершатся во второй половине 2027 года или позже. 26% украинцев затруднились ответить на этот вопрос.

В августе 60% украинцев в опросе КМИС не согласились с уходом ВСУ с занимаемой части Донбасса в обмен на гарантии безопасности, а 33% избирателей выступили за этот шаг.

Также в августе директор Института социологии Национальной академии наук (НАН) Украины Евгений Головаха отметил, что украинская молодежь больше старшего поколения готова к остановке боевых действий на условиях, которые не будут выгодны Киеву.

Июньский опрос КМИС показал, что большая часть украинцев поддерживает прекращение огня в случае размещения европейских войск на Украине.

В марте КМИС сообщил, что более 60% украинцев поддержали бы организацию референдума по соглашению с Россией, частью которой были бы «неопределенные территориальные уступки».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не собирается уходить с Донбасса.