Иран заявил, что близок к заключению окончательного соглашения с Оманом по Ормузу

Иран близок к заключению соглашения с Оманом по судоходству в Ормузском проливе

Власти Ирана заявили, что близки к заключению окончательного соглашения с Оманом о новых судоходных маршрутах через Ормузский пролив, но для этого США должны выполнить ряд условий. Об этом сообщает Reuters.

В Тегеране считают, что окончательное соглашение с Оманом, которое определяет новые судоходные маршруты через Ормузский пролив, может быть заключено уже в ближайшее время. Но для этого необходимо, чтобы Вашингтон выполнил ряд условий, в том числе выплату компенсации, прекращение санкций и угроз нападения.

Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что соглашение с Оманом по судоходству в Ормузском проливе находится на завершающей стадии, но подчеркнул, что Иран не даст разрешение на проход судов, если США не выполнят его требования.

Иран и Оман ведут переговоры о сделке, заключение которой должно восстановить судоходство через Ормузский пролив.

По данным источников, она предусматривает 60-дневное временное соглашение между двумя странами, согласно которому весь поток судов через пролив и в Персидский залив будет проходить по северному маршруту через иранские воды. А весь исходящий трафик через Ормуз и в Аравийское море будет идти по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

Ранее в Тегеране заявили, что США мешают переговорам Ирана и Омана.