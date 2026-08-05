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Политика

США, Иран и Оман готовятся объявить о сделке по Ормузскому проливу

Axios: США, Иран и Оман близки к соглашению по Ормузскому проливу
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, и Вашингтон хочет объявить о нем в среду, 5 августа. Об этом сообщает Axios.

«Соглашение, переговоры по которому ведутся уже несколько недель, направлено на возобновление режима прекращения огня между США и Ираном и возобновление переговоров по ядерной сделке. <…> Предлагаемое соглашение удовлетворит некоторые требования Ирана об усилении контроля над движением судов в Ормузском проливе, которого у него не было до войны», — написало СМИ.

По данным двух источников в регионе, сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено. Весь приток судов через пролив и в Персидский залив будет проходить по северному маршруту через иранские воды. А весь исходящий трафик через Ормузский пролив и в Аравийское море будет проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

Планируется, что в течение 60 дней плата за проезд и другие сборы взиматься не будут. Кроме того, стороны обязуются в течение 30 дней приступить к разминированию морской минной разделительной полосы пролива. После освобождения этой разделительной полосы она будет использоваться для въездного и выездного движения в соответствии с условиями постоянного соглашения, которое будет согласовано между Оманом и Ираном.

Источники в регионе отметили, что, помимо переговоров между Оманом и Ираном, в посреднических усилиях участвовали официальные лица Катара, Пакистана и Саудовской Аравии. Также источники отметили, что Белый дом активно участвовал в переговорах.

Два иранских чиновника рассказали, что глава МИД Ирана Аббас Аргачи согласился на предложение, но ему требуется еще одобрение Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и Высшего совета национальной безопасности.

Представитель США и региональный источник сообщили, что иранское руководство завершило процесс утверждения сделки 4 августа.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о том, что представители США и Ирана провели «очень хороший» день переговоров в Омане.

Кроме того, 4 августа газета New York Times сообщила о близости сделки между Ираном и Оманом, которая будет предполагать возобновление судоходства в Ормузском проливе. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет скоро открыт, или последует удар по Ирану.

Ранее Трамп рассказал, что произойдет при отказе Ирана от ядерного оружия

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